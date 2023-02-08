شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة أسوان وعودة عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن قائمة زعيم الثغر استعداداً لمواجهة أسوان في المباراة المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري الممتاز .

وضمت القائمة في حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحى سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود علاء جافين جازيتو وخالد صبحى وصبرى رحيل وعبدالله نصيب وإسلام عبدالنعيم.

خط الوسط: مورو ساليفو وعمار حمدي ابراهيم حسن وناصر ناصر وعبد الغنى محمد ومحمود عبد العزيز وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور وناصر ناصر ومحمد محمود.

وفي الهجوم: أحمد عيد ومابولولو.

في سياق مختلف تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز السادس بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 13 في المركز السابع عشر بترتيب الدوري.

وسجل الإسماعيلي هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق محمد الشامي قبل أن يلغي الفار الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة بتوقيع عمر الساعي ويستمر تقدم الدراويش حتى نهاية الشوط الأول.

وألغى حكم الراية هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 76 من عمر المباراة عن طريق محمود علاء بداعي وجود تسلل على لاعب زعيم الثغر، ولكن الـvar احتسب الهدف بداعي وجود تغطية من محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.