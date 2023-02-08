شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود مصطفى الخواجة فى مباراة الداخلية بسبب الايقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف جهود لاعبه مصطفى الخواجة لاعب وسط الفريق فى مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد.
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة نظيره الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدف.
وحقق فريق الكرة بنادي بيراميدز، فوزا هاما على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت المباراة طرد مصطفى الخواجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين بعد التدخل على لاعب بيراميدز، وأشهر الحكم الكارت الأحمر مباشرة بعد العودة إلى تقنية الفار.
وسجل فخر الدين بن يوسف هدف بيراميدز الوحيد بضربة رأسية بعد عرضية عبد الله السعيد المتقنة في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الاول.
وفي الكرة التي تلت الهدف تعرض علي جبر مدافع بيراميدز للطرد بعدما نال الكارت الأصفر الثاني.