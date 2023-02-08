شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود مصطفى الخواجة فى مباراة الداخلية بسبب الايقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف جهود لاعبه مصطفى الخواجة لاعب وسط الفريق فى مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة نظيره الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدف.