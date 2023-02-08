الامارات | ضربة موجعة لنادي توتنهام بعد تأكد غياب حارسه لـ 8 أسابيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصيب حارس مرمى توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس في ركبته خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي (1-صفر) في الدوري المحلي الاحد وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع كما اعلنت صحيفة "دايلي تيليغراف" الانكليزية الاربعاء. حتى ان الصحيفة ذهبت الى حد اعتبار بان "تقديرات متشائمة أولية تشير الى امكانية انتهاء موسم لوريس" لكن توتنهام يريد تحاشي خضوع حارسه لعملية جراحية.

وكان لوريس (36 عاماً) خضع للعلاج في نهاية المباراة ضد سيتي بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الاسباني رودري، في حين كشفت الفحوصات الطبية عن وجود ضرر في اربطة الركبة. ويعتبر غياب لوريس قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 2018 ضربة قوية لتوتنهام صاحب المركز الخامس والطامح الى مركز يؤهله الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وسيغيب بالتالي عن مواجهة ميلان الإيطالي ذهابا وإيابا في ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.

وكان لوريس اعلن مطلع العام الحالي اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا بعد ان خاض في صفوفه 145 مباراة دولية (رقم قياسي محلي) بينها 121 مباراة كقائد له (رقم قياسي شخصي ايضا) بعد مشاركته في مونديال قطر حيث بلغ "الديوك" المباراة النهائية وخسروا امام الارجنتين بركلات الترجيح.