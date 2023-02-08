مهلة 60 يومًا.. قرار نهائي من الفيفا بشأن غرامة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - منح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، مهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك.

وتضمن خطاب الفيفا تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، لصالح نادي الزمالك بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي، ثم انضم بعد ذلك للأهلي، وبخلاف الغرامة المالية قررت المحكمة الرياضية إيقاف كهربا لمدة ستة أشهر ليعود بعد نهاية فترة الإيقاف للمشاركة مع الفريق الأحمر.

كما تضمن الخطاب منح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ‎الأهلي مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك" ، و في وفي حالة عدم الدفع خلال 60 يومًا سيمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر".

كما جاء في الخطاب أن "فيفا أقر بتغريم كهربا غرامة مالية 30 ألف فرنك، يتم دفعها خلال 30 يومًا" للقضية.