التشكيل الرسمي لقمة الأهلي وريـال مدريد.. كولر يهاجم بمحمد شريف.. وأنشيلوتي يستعين بـ’’رودريجو‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به ريـال مدريد الإسباني، على استاد مولاي عبد الله، في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع

عمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط

أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

تشكيل الريـال

على الجانب الأخر، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي لمباراته ضد الأهلي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كامافينجا، روديجر، ألابا، ناتشو.

خط الوسط: كروس، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.