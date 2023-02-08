شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تحتشد حول حافلة الأهلى قبل التحرك لمواجهة ريال مدريد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألتف عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية والجماهير الأهلاوية والمغربية حول فندق الإقامة لبعثة المارد الأحمر بالرباط، لمؤازرة الفريق قبل التحرك لملعب مولاي عبد الله.



جماهير الاهلي



جمهور الاهلي

وتساقطت أمطار غزيرة على ملعب مولاي عبد الله والعاصمة المغربية الرباط، قبل وقت قليل من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية في فندق الإقامة راجع خلالها التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ثم أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.