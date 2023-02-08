شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادا لأمم أفريقيا بحضور فيتوريا وبركات والرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

شهد المران حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و محمد بركات والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأدى لاعبو منتخب الشباب مرانا قويا وحماسيا اليوم ، وظهر الجميع بحالة فنية وبدنية مميزة في ظل تنافس جميع اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.