الأهلي يصل ملعب مولاي عبد الله لمواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية

القاهرة - سامية سيد -

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وبدء عملية الإحماء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.