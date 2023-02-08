شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنح كهربا 60 يوما لسداد غرامة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قرارات خاصة بمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي في قضية تغريمه لصالح نادي الزمالك، أهمها منح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ‎الأهلي مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك.

تضمن الخطاب تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، لصالح نادي الزمالك بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي، ثم انضم بعد ذلك للأهلي، وبخلاف الغرامة المالية قررت المحكمة الرياضية إيقاف كهربا لمدة ستة أشهر ليعود بعد نهاية فترة الإيقاف للمشاركة مع الفريق الأحمر.

كما تضمن الخطاب منح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ‎الأهلي مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك ، وفي وفي حالة عدم الدفع خلال 60 يومًا سيمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر.

كما جاء في الخطاب أن "فيفا أقر بتغريم كهربا غرامة مالية 30 ألف فرنك، يتم دفعها خلال 30 يومًا" للقضية.











