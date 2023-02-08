شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب مولاي عبد الله يتأهب لاستضافة ديربي الأهلي وريال مدريد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط لاستضافة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد الإسباني والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرته الختامية مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مولاي عبد الله استعدادًا للقاء ريال مدريد.

ويشرح المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد ريال مدريد الإسباني على استاد مولاي عبد الله في الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويتكون تشكيل الأهلي من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.



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