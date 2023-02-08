شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأكثر تتويجاً بين الأهلى وريال مدريد قبل ديربى القرن الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- واحدة من أهم مبارياته في التاريخ، حينما يواجه ريال مدريد الاسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

استطاع الاهلى التأهل لنصف النهائي بعد فوزه في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

والمثير للاهتمام أن نادي القرن في أفريقيا ونظيره على مستوى العالم وأوروبا هما الفريقان الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، فالأهلي حصد 24 لقبا قاريا منذ تأسيسه، بينما يظل ريال مدريد الأكثر تتويجا بواقع 28 لقبا.

وبالتالي قد يجد الأحمر فرصة مباشرة خلال تلك المواجهة لتقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 3 ألقاب فقط، إذا تمكن من تجاوزه ثم تحقيق الانتصار في المباراة النهائية التي سيلتقي فيها مع الهلال السعودي.

المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية في تخطي عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التي سبق أن حققها 3 مرات من قبل.