شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحقق انتصار بسداسية على مركز شباب أبشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على مركز شباب ابشيش أحد أندية المظاليم بسداسية نظيفة خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، على الاطمئنان على مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلات الذين لم يشاركوا فى المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

شارك فى التجربة الودية طوال شواطي اللقاء كلا من محمد صبحي ومحمد كوكو حارسي المرمي وعصام صبحي وحمدي النقاز وعبد الله حسني وأحمد محسن وكريم الديب وسيرچي أكا ومحمود الشبراوي ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وياو أنور وحسن صابر.

أهداف الدراويش حملت توقيع عبد الله حسني وأحمد مدبولي هدفين لكل منهما ومحمود الشبراوي وعصام صبحي بواقع هدفًا لكل منهما.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة والمقرر إقامتها يوم 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري.