شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك إلى ملعب مباراته ضد ريال مدريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت منذ قليل بعثة الأهلي استاد مولاي عبد الله استعدادا لخوض مباراته ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرته الختامية مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مولاي عبد الله استعدادًا للقاء ريال مدريد.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرته الختامية مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مولاي عبد الله استعدادًا للقاء ريال مدريد.

ويشرح المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.