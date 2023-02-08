شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يلقي المحاضرة الأخيرة على لاعبى الأهلى قبل موقعة ريال مدريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألفى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المحاضرة الفنية الأخيرة على لاعبيه قبل التحرك إلى استاد مولاي عبد الله لخوض مباراته ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويشرح المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.