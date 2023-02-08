شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية تنتظر الأهلى حال الفوز على ريال مدريد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرقام قياسية نجح النادي الأهلي في التواجد بها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية ومن المنتظر تحقيق أرقام جديدة عقب مباراته اليوم أمام ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم في الدور قبل النهائي لكأس العالم المقامة بالمغرب.

- يعزز الأهلي بمشاركته أمام ريال اليوم رقمه القياسي بأكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خيث خاض الأهلى أمام سياتل الأمريكى مباراته رقم 20 فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية لنسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022 وحقق الفوز بهدف دون رد سجله محمد مجدى أفشة.

وبالتالى عزَّز المارد الأحمر رقمه القياسى فى مونديال الأندية كأكثر فريق خوضًا للمباريات فى البطولة، كما سيعزز رقمه القياسى بشكل أكبر حين يخوض مباراتى نصف النهائى ثم المباراة النهائية أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ليرتفع وقتها رصيده إلى 22 مباراة بمونديال الأندية، متفوقا على أقرب ملاحقيه أوكلاند سيتى الذى توقف رصيده عند 16 لقاء بعدما ودع البطولة أمام المارد الأحمر بالخسارة بثلاثية دون رد.

- الفوز سيجعل الأهلى رابع فريق عربي يتأهل لنهائى كأس العالم، بعد الهلال السعودى، الرجاء المغربي، العين الإماراتى.

- حال الفوز ، ستكون أول مرة فى تاريخ كأس العالم ، أن يخسر ممثل قارة أوروبا في نصف النهائي، وسلاما عندما يحدث هذا الانكسار الأوروبي أمام فريق مصري.

- الفوز سيجعل الأهلى يصل لأول مرة لثلاثة انتصارات متتالية في نسخة واحدة من كأس العالم.

- فوز بطل مصر ، سيضيق فارق الأكثر انتصارا فى البطولة بينه وبين ريال مدريد لمباراة واحدة، الأهلي فى 20 مباراة سابقة حقق 8 انتصارات كثاني أكثر من حقق الفوز خلف ريال مدريد 10 ، وحال تجاوزه الفوز فى المباراة النهائية سيعادل رقم الملكى ويصبح الاهلى أكثر انتصارا فى كأس العالم للأندية.

- كولر في حال فوزه سيكون أكثر مدير فني في تاريخ الأهلي يحقق انتصارات بالتساوي مع موسيماني، السويسرى الأن يمتلك فوزين ، موسيماني حقق ثلاثة أنتصارات.

ويحلم بطل مصر بإنجاز أكبر من الميدالية البرونزية التى حققها 3 مرات أعوام 2006 و2021 و2022.

حقق الأهلي أرقاماً قياسية عديدة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، أبرزها: " ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات، بعد ريال مدريد المتوج بأربعة ‏ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على ثلاثة ذهبيات وفضية، فيما توج الأهلي بثلاث ‏ميداليات برونزية وهوالفريق الوحيد في العالم الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، ‏وتصدر الأهلى قائمة أكثر الأندية لعباً فى البطولة برصيد 20 مباراة.‏

ويأتى الأهلى فى المركز الثانى فى قائمة أكثر الأندية تحقيقا للفوز في البطولة، برصيد ثماني ‏مباريات خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في عشر مباريات، يليهم برشلونة الإسباني الذي ‏حقق الفوز في سبع مباريات. ‏

أيضاً الأهلي أكثر الفرق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية - والتي تتأهل للدور نصف ‏النهائي مباشرة - وصولا للدور نصف النهائي برصيد 5 مرات يليه الهلال السعودي برصيد ‏‏3 مرات، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي ‏‏3 مرات متتالية.‏