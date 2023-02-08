شكرا لقرائتكم خبر عن متعب قبل مباراة ريال مدريد: ما فيش شىء صعب على رجالة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عماد متعب نجم الأهلي السابق ونائب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على دعم فريقه السابق قبل خوض مباراته ضد ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ساتاد مولاي عبد الله في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حاليا في المغرب.

وكتب عماد متعب عبر حسابه على تويتر: "مفيش صعب على رجالة النادي الأهلي ودايماً قادرين يثبتوا للعالم إن الأهلاوي بيبان في الماتشات الكبيرة.. بالتوفيق يا رجالة إن شاء الله".





ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات قبل تأهله الخامس في النسخة الحالية، لكنه خسر في جميع المواجهات على يد إنترناسيونال البرازيلي 1-2 عام 2006 باليابان، وكورينثيانز البرازيلي 0-1 عام 2012 باليابان، وبايرن ميونخ الألماني 0-2 عام 2021 بقطر، وبالميراس البرازيلي 0-2 عام 2022 بالإمارات.

سيعمل الأهلي على استغلال عامل آخر وهو الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.

يحافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي تولى القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم الحالي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تمت إقالته.

وخاض الأهلي مع مارسيل كولر خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 22 مباراة في كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، دون أن يعرف طعم الهزيمة في أي مباراة.

مباراة الأهلي وريال مدريد ستعيد صراع الأكثر تتويجا بالألقاب القارية من جديد بين الفريقين، خاصةً أنه ظل مشتعلا على مدار السنوات الأخيرة منذ نهاية عام 2020.