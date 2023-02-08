الإصابة تحرم توتنهام من خدمات لوريس شهرين



أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء غياب قائده وحارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدّة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع للإصابة في الركبة.



أصيب حارس مرمى توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس في ركبته خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي (1-صفر) في الدوري المحلي الأحد وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.



وكان لوريس (36 عاماً) خضع للعلاج في نهاية المباراة ضد سيتي بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري، في حين كشفت الفحوصات الطبية عن وجود ضرر في أربطة الركبة.



ويعتبر غياب لوريس قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 2018 ضربة قوية لتوتنهام صاحب المركز الخامس والطامح إلى مركز يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيغيب بالتالي عن مواجهة ميلان الإيطالي ذهابا وإيابا في ثمن النهائي من أمجد الكؤوس الأوروبية.



وكان لوريس أعلن مطلع العام الحالي اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا بعد أن خاض في صفوفه 145 مباراة دولية (رقم قياسي محلي) بينها 121 مباراة كقائد له (رقم قياسي شخصي أيضا) بعد مشاركته في مونديال قطر حيث بلغ "الديوك" المباراة النهائية وخسروا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

