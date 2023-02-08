الامارات | حكم مونديالي أرجنتيني يدير قمة الوحدة وشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم على حسابه في "تويتر" أن طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم المونديالي الأرجنتيني فاكوندو تيلو سيدير مباراة الوحدة وشباب الأهلي المقررة الجمعة المقبل، ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين. وهذا الظهور الخامس للحكم الأجنبي في الموسم الجاري لكرة الإمارات، بعد مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، ومثلهما في كأس رئيس الدولة. وكان الحكم البرتغالي أرتور سواريز قاد لقاء العين والوحدة في الجولة السادسة للدوري، والمجري تاماش بوجنار أدار مباراة الشارقة والوحدة ضمن الجولة الثامنة، وأدار نهائي الكأس بين الشارقة والوحدة، الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، بينما أدار الحكم الدولي الإسباني جييرمو فيرنانديز مباراة شباب الأهلي والوحدة في دور الـ32. وشهد الموسم الماضي الاستعانة بالحكم الأجنبي أربع مرات، وتبلغ تكلفة طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة 170 ألف درهم.