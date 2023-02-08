الامارات | نجم جديد يغيب عن ريال مدريد في مواجهة الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد اليوم، تعرض نجمه الشاب ماركو أسينيو إلى إصابة عضلية، تقرر على إثرها غياب اللاعب عن مواجهة الأهلي المصري في وقت لاحق اليوم، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية الذي يقام في ضيافة المغرب. ولم يؤكد النادي طبيعة إصابة أسينسيو أو مدة الغياب، وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات في الفترة المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد يغيب عنه العديد من نجومه البارزين للإصابة على رأسهم الفرنسي كريم بنزيمة، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي ميلتاو، والثلاثة تم تسجيلهم في القائمة، تحسبا للدفع بهم في النهائي، في حال تمكن الريال من تجاوز عقبة الأهلي المصري.