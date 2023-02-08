شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على المصرى بالسلوم ويخطف صدارة بحرى وشبين يُسقط دكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طنطا فوزا مهما على فريق المصرى بالسلوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا بقيادة عمرو أنور رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما توقف رصيد المصري بالسلوم عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير.

وسقط فريق دكرنس أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف على ملعبه، ليتوقف رصيده عند النقطة 28 ويفقد الصدارة، فيما رفع جمهورية شبين رصيده إلى النقطة 29 في وصافة الترتيب خلف طنطا المتصدر بنقطة.

وتعادل بلدية المحلة مع فريق كفر الشيخ بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع البلدية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد كفر الشيخ إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

‏بايونيرز 1 /1 أبو قير للأسمدة

الأوليمبي 1 /1 الحمام

دكرنس 1 /2 جمهورية شبين

كفر الشيخ‏ 1/ 1 بلدية المحلة

سبورتنج 3 /1 المنصورة

طنطا‏ 2/ 0 المصرى بالسلوم

وتأجلت مباراة الهلال بالضبعة مع نبروه بسبب نزول الأمطار على ملعب المباراة مما صعب من إقامة المباراة اليوم، ليتم تأجيلها لوقت لاحق.