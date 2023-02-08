شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من "فيريرا" لحسام عبدالمجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، تعليمات خاصة لحسام عبد المجيد مدافع الفريق على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وحرص فيريرا على الاجتماع باللاعب في حضور حسني خطاب المترجم، ومنحه تعليمات خاصة بمركزه بجانب شرح بعض المواقف الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

ويعد حسام عبد المجيد المدافع الأول حاليا فى تشكيلة الزمالك فى جميع مبارياته المحلية والقارية بعد الإصابة التى ألمت بمحمود حمدى الونش بالرباط الصليبى فى بداية الموسم .