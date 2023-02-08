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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي قبل مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم والتي ستقام اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي قبل مباراة ريال مدريد الإسباني

وقال كولر: سنحاول إيقاف خطورة لاعبي ريال مدريد وزيادة الدفاعية وكسب الالتحامات الثنائيه وسنقوم بكل جهدنا لنظهر بشكل جيد، ريال مدريد لديه لاعبين علي مستوى عالي ويستطيع ريال مدريد تعويض اللاعبين المصابين لأن ريال مدريد لديه قائمة كبيرة من اللاعبين وجميعهم علي مستوى عالي ولا يوجد فرق بين الأساسي والبديل، سنحاول التركيز علي نقاط ضعف ريال مدريد ويجب أن نلعب بثقة وهذه المباريات لا يجب أن يدافع الأهلي فقط ولكن يجب أن يكون للأهلي فعل والأهلي لديه الإمكانيات لهذا

وقال أيضا من بدايه تدريبي للأهلي منذ ٥ شهور لم نخسر أي مباراة وهذا يجب ان يعطي اللاعبين ثقة للأداء أمام ريال مدريد، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية يعطي خبرات للاعبين خصوصا عندما تلعب أمام فريق كبير في أوربا والعالم والمشاركة تعطينا خبرة وثقه وتساعدنا في بطولة إفريقيا ألتي سنشارك فيها بعد كأس العالم للأندية، الأهلي لديه قائمةكبيرة واقوم بتدوير اللاعبين حتي يكونوا جميعا قادرين علي المشاركة واثق في قدرات لاعبي الأهلي وقدراتهم للمشاركه في جميع البطولات ولا أخشي الإجهاد.



وقال الشناوي قائد فريق النادي الأهلي: الأجواء في المغرب رائعة وسنلاعب فريق قوي مثل ريال مدريد، اشكر الجمهور المغربي علي دعمه لنا كنا نتمني فوز الوداد والاستمرار في البطولة ونحتاج دعمهم لنا اليوم في مباراتنا القوية أمام ريال مدريد

وأوضح أيضا أن الجميع في الأهلي في حالة تركيز ونحت نحب اللعب مع الأندية الكبري وحظ النادي الأهلي دائما يكون أمام الفرق الكبري مثل العام الماضي واجه الأهلي أيضا بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 ولكن سنحاول هذا العام وتبذل قصارى جهدنا للفوز هذه المرة وتحقيق إنجاز جديد واللعب في نهائي كأس العالم للأندية.