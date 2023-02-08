قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. إصابة جديدة في صفوف ريـال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إن ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد الإسباني، يعاني من آلام عضلية في فخذه الأيسر، ولن يستطيع المشاركة مع فريقه أمام الأهلي في مباراة اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأضافت، أن أسينسيو، يعاني من ألم عضلي وهو ما يصعب مهمة لحاقه بلقاء فريقه ريال مدريد ضد الأهلي.

أكملت، أن أسينسيو تدرب أمس مع الريال، وهو يضع ضمادة على فخذه الأيسر، لكن لم تكن لديه مشاعر طيبة واليوم ولن يستطيع اللحاق بمباراة الملكي أمام الأهلي.

ويواجه الأهلي، نظيره ريال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة تاريخية أمام بطل أوروبا في المباراة المرتقبة من أجل الصعود إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي..

تشكيل الأهلي المتوقع:

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز على النحو التالي..

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

- خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

- خط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، طاهر محمد طاهر.

تشكيل الريال المتوقع

سيغيب كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، عن نصف نهائي كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

تيبو كورتوا

ناتشو فيرنانديز، داني كارفخال، أنتونيو روديجر

إدوارد كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، ماركو أسينسيو

رودريجو، فينيسيوس جونيور

القنوات الناقلة

أون تايم سبورتس

تذاع المباراة مجانا عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس".

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

ومناطق البث في مصر (أرضي) عبر البث الرقمي: UHF 32.

SSC Sport

كما حصلت مجموعة قنوات SSC Sport السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

Australia SBS On Demand

Czech Republic Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

Portugal Sport TV4

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12130

Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12246

Slovakia Nova Sport 4

القمر الصناعي التردد استقطاب

الهوت بيرد 12130 أفقي

الهوت بيرد 11823 أفقي

الهوت بيرد 12169 أفقي

الهوت بيرد 11804 أفقي

United States Fox Sports 2, FOX Deportes

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة للمباراة:

تردد القناة : 12284. القمر الصناعي: النايل سات. معدل الترميز: 27500.