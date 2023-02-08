شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات ودية جمعت الأهلى مع الفرق الإسبانية قبل مواجهة ريال مدريد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- أهم مباراة في تاريخه حينما يواجه ريال مدريد الاسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

واجه النادي الأهلي فريقين من أهم فرق إسبانيا وهم ريال مدريد وبرشلونة، فقد التقى الأهلى بالنادي الملكي مرة واحدة فقط في تاريخه يوم 4 أغسطس عام 2001 على استاد القاهرة المباراة التي فاز بها النادي الأهلي بهدف نظيف.

وعدد المباريات التي جمعت بين الأهلي والنادي الكتالوني 3 مباريات، فكان أول لقاء عام 1960 الذي انتهى بفوز برشلونة بسداسية مقابل هدف، وعام 2007 فاز برشلونة أيضًا برباعية مقابل هدف، وأخيرًا عام 2009 وانتهى اللقاء لصالح برشلونة بنتيجة 1-4.

بالإضافة لبرشلونة وريال مدريد واجه الأهلي نادي سوسيداد عام 2003 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولعب أمام نادي أوساسونا عام 2004 وهزم أمامه بنتيجة 0-1. والتقى بنادي إسبانيول عام 2012 وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 0-2، وأخيرًا عام 2015 التقى بنادي خيتافي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية في تخطي عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التي سبق أن حققها 3 مرات من قبل.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات قبل تأهله الخامس في النسخة الحالية، لكنه خسر في جميع المواجهات على يد إنترناسيونال البرازيلي 1-2 عام 2006 باليابان، وكورينثيانز البرازيلي 0-1 عام 2012 باليابان، وبايرن ميونخ الألماني 0-2 عام 2021 بقطر، وبالميراس البرازيلي 0-2 عام 2022 بالإمارات.