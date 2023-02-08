شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يقود تدريب السكة الحديد بعد شفائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أمير عزمى مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، لقيادة الفريق بعد التعافى من المرض الذى أبعده عن قيادة الفريق في آخر مباراتين في مجموعة القاهرة في دورى القسم الثانى.

وتقدم أمير عزمى مجاهد باستقالته من تدريب الفريق في الأيام الماضية، قبل أن يعود لتدريب الفريق بعد انتهاء الأزمة التي تسببت في رحيله عن الفريق.

وقاد محمد جودة نجم الاهلى السابق، فريق السكة الحديد في الأيام الماضية التي غاب عنها أمير عزمى مجاهد، أمام مستقبل وطن والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 في الجولة الماضية.

ويستعد فريق السكة الحديد لمواجهة فريق العبور بالقليوبية يوم الجمعة المقبل، على استاد السكة الحديد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثالث في ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 33 نقطة، جمعها من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث نجح في الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مواجهة وحيدة، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلت شباكه 10 اهداف.