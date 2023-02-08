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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.
وخاض الأهلي مع مارسيل كولر خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 22 مباراة في كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، دون أن يعرف طعم الهزيمة في أي مباراة.
سيعمل الأهلي على استغلال عامل آخر وهو الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.
سيدخل ريال مدريد تلك المواجهة المرتقبة أمام الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة بين صفوفه، حيث تعرض كل من كريم بنزيما وتيبو كورتوا وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد للإصابة.
ولا يعيش ريال مدريد أفضل أحواله مع بداية عام 2023، حيث أهدر الفريق 8 نقاط في آخر 5 جولات من الدوري الإسباني، ليتراجع عن برشلونة الذي لديه الفرصة لتوسيع الفارق معه في الصدارة إلى 8 نقاط، كما أن الميرينجي خسر أول ألقابه هذا الموسم بالهزيمة في نهائي السوبر الإسباني أمام غريمه الكتالوني 1-3.
ويعد ريال مدريد الاسبانى أكثر الأندية تتويجاً بكأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أعوام (2014، 2016، 2017 و2018) ويسعى لتجاوز الاهلى لمواصلة مشواره نحو حصد اللقب الخامس.
كولر