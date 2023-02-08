شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

يحافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي تولى القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم الحالي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تمت إقالته.

وخاض الأهلي مع مارسيل كولر خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 22 مباراة في كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، دون أن يعرف طعم الهزيمة في أي مباراة.

سيعمل الأهلي على استغلال عامل آخر وهو الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.