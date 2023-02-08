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وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لـ "قادرون باختلاف" بالمركز الأولمبى

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القاهرة - سامية سيد -  شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والتى يستضيفها الملعب الرئيسي بالمركز الأولمبى بالمعادى.

 

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمنافسات العدو بالبطولة، ومشاركة إحدى المتسابقات فى رمى القرص، ومشاهدة منافسات الوثب وسط تواجد أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين فى المنافسات.

 

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى اهتمام الوزارة البالغ بدمج ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى مختلف الأنشطة والبرامج، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والاهتمام بإشراكهم فى المسابقات ، مثنياً على المستوى المتميز  لذوى الهمم "القادرون بإختلاف" المشاركين ببطولة الجمهورية لألعاب القوى.

 

كما أوضح وزير الشباب والرياضة مُضى الوزراة فى تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون بإختلاف" فى نسختها الرابعة والتى أعلنها فخامة السيد رئيس الجمهورية لمزيد من التمكين والدمج لذوى الهمم والقدرات الخاصة فى جميع المحافظات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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