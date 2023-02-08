شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يشارك فى بطولة تايلاند الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة منتخب مصر لكرة الصالات في بطولة تايلاند الدولية، خلال شهر مارس المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 1 إلى 7 مارس المقبل، بمشاركة ستة منتخبات هي مصر، السعودية ، إيران، اليابان، موزمبيق إلى جانب منتخب تايلاند صاحب الأرض.

واستقر هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات على دخول المنتخب في معسكر مغلق، ينطلق في العشرين من شهر فبراير الحالي، لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا، قبل السفر إلى تايلاند.