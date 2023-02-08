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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة. .إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
وتبلغ القيمة التسويقية لريال مدريد 849 مليون يورو ، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو.
وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوى ،خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية،خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".
ويبدو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى مكون من : "حارس المرمى: لونين ، خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال ، خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس ، خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجز".
القيمة التسويقية