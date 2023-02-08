اخبار الرياضه

ريال مدريد يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة. .إنفو جراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة. .إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الاهلى موعداً مع ريال مدريد الإسباني الليلة بنصف نهائي كأس العالم للأندية في أول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهما، والمواجهة الرسمية الثانية على المستوى الرسمي مع بطل ، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني.

وتبلغ القيمة التسويقية لريال مدريد 849 مليون يورو ، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

 

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

 

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوى ،خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية،خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

 

ويبدو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى مكون من : "حارس المرمى: لونين ، خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال ، خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس ، خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجز".

 

 


القيمة التسويقية

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا