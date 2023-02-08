فيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهر غد الخميس

القاهرة - سامية سيد -

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في الواحدة ظهر غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لنبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد في الثانية عشرة والنصف ظهرا باستاد القاهرة، على أن يخوض الفريق الجزائري تدريبه الأساسي في السادسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى وضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وقام طاهر بتخصيص جزء من البرنامج للجانب البدني، من خلال أداء حراس المرمى فقرة تأهيل قوية متنوعة لمدة 15 دقيقة .

عقب ذلك أدى حراس مرمى الفريق تدريبات فنية تم خلالها التركيز على التعامل مع التسديد من المسافات القريبة من كافة الاتجاهات وسرعة التعامل ورد الفعل معها ، بالإضافة إلى جوانب خططية أخري متنوع