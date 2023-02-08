شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد في الرابعة عصر غدا الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري وأحد مسوؤلي المهمات بالنادي بالإضافة إلى طاقم التحكيم السنغالي المكلف بإدارة المباراة، وممثلي النادي الجزائري.

وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على زي الفريقين في اللقاء بالإضافة إلى بعض الأمور التنظيمية وموعد وصول الفريق لملعب المباراة.

من ناحية أخرى يعالج البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك أخطاء مباراة فريقه أمام فاركو والتى خسرها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة فى الجولة السابعة عشر للدورى قبل مواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته بعد غدا الجمعة باستاد القاهرة .

كان لاعبو الزمالك ظهروا بشكل سئ خلال لقاء فاركو وجاءت الأهداف من أخطاء فردية لبعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل بعيد تماما عن مستواهم الفنى وهو ما أدى لخسارة الفريق ثلاث نقاط مهمة فى الدورى وأبعدته كثيرا عن المنافسة عن لقب الدورى وأصبح مهددا بالإبتعاد عن المربع الذهبى .