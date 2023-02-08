شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لحراس الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وقام طاهر بتخصيص جزء من البرنامج للجانب البدني، من خلال أداء حراس المرمى فقرة تأهيل قوية متنوعة لمدة 15 دقيقة .

عقب ذلك أدى حراس مرمى الفريق تدريبات فنية تم خلالها التركيز على التعامل مع التسديد من المسافات القريبة من كافة الاتجاهات وسرعة التعامل ورد الفعل معها ، بالإضافة إلى جوانب خططية أخري متنوعه .

وحرص أيمن طاهر على منح الحراس تعليمات فنية ونصائح بشكل مستمر وتصحيح بعض الأمور في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.