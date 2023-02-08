شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 8/2/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى يضمن رقما قياسيا جديدا فى كأس العالم للأندية الليلة أمام ريال مدريد، والجزائرى أحمد قندوسى يصل المغرب للانضمام لبعثة الأهلى، وبعثة فيوتشر تصل توجو استعدادا لمواجهة أسكو دي كارا بالكونفدرالية.
بات فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على أعتاب رقم قياسى جديد فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى الليلة.
الجزائرى أحمد قندوسى يصل المغرب للانضمام لبعثة الأهلى
وصل الجزائرى أحمد قندوسى لاعب النادى الأهلى الجديد إلى المغرب للانضمام إلى بعثة الأهلى صباح اليوم الأربعاء.
بعثة فيوتشر تصل توجو استعدادا لمواجهة أسكو دي كارا بالكونفدرالية
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إلى توجو استعدادا للقاء المقرر إقامته الأحد المقبل مع فريق أسكو دي كارا، حيث سافر فيوتشر مباشرة بعد الانتهاء من مباراة البنك الأهلي في الدوري، والتي فاز خلالها أبناء علي ماهر بثلاثية نظيفة.
الإسماعيلى يستعيد جهود باهر المحمدى فى مباراة غزل المحلة بالدورى
يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو جهود لاعبه باهر المحمدى مدافع الفريق فى مباراة غزل المحلة بعد تماثله للشفاء.