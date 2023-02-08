7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إلى توجو استعدادا للقاء المقرر إقامته الأحد المقبل مع فريق أسكو دي كارا، حيث سافر فيوتشر مباشرة بعد الانتهاء من مباراة البنك الأهلي في الدوري، والتي فاز خلالها أبناء علي ماهر بثلاثية نظيفة.