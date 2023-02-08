شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة السعودية: فخورون بإنجاز الهلال.. والأهلى الأقرب للفوز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد العويران نجم الكرة السعودية، أننا فخورون بما حققه الهلال السعودي بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد الإطاحة بفريق فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال سعيد العوير في تصريحات اذاعية : "فخورون بإنجاز فريق الهلال السعودي والوصول لنهائي كأس العالم للأندية وننتظر الأهلي".

وتابع نجم الكرة السعودية: "الأهلي فريق كبير وهو اكثر نادي شارك في كأس العالم للأندية ومشرف الكرة العربية، وهو الأقرب بالفوز وغيابات ريال مدريد ستكون مؤثرة على الملكي".

وأضاف سعيد العويران: "الأهلى يمتلك لاعبين مميزة وداخل الملعب الفرصة متساوية بين الفريقين".

المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية في تخطي عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التي سبق أن حققها 3 مرات من قبل.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات قبل تأهله الخامس في النسخة الحالية، لكنه خسر في جميع المواجهات على يد إنترناسيونال البرازيلي 1-2 عام 2006 باليابان، وكورينثيانز البرازيلي 0-1 عام 2012 باليابان، وبايرن ميونخ الألماني 0-2 عام 2021 بقطر، وبالميراس البرازيلي 0-2 عام 2022 بالإمارات.

وسيعمل الأهلي على استغلال عامل آخر وهو الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.