شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: مصر كلها تدعم الأهلى أمام ريال مدريد وسيكون حدثا تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والنادى الأهلى، أن مصر كلها تدعم الأهلى أمام ريال مدريد وهو يمثل العرب وأفريقيا، والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية سيكون حدثا تاريخيا.

وقال حسام البدرى في تصريحات اذاعية : "أتمنى وصول الأهلى للمباراة النهائية وسيكون حدث تاريخى، ومصر كلها تدعم الاهلى امام ريال مدريد وهو يمثل العرب وأفريقيا".

وأضاف البدرى: "مباراة ريال مدريد مش سهلة ورغم الغيابات لكن الملكى يمتلك لاعيبة كبيرة وبدلاء على أعلى مستوى، ويجب استغلال قدرات الخط الهجومى للأهلى ممثلة فى عبد القادر والشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف أمام ريال مدريد ".

وتابع مدرب المنتخب السابق: "محمد الشناوى قد يكون كلمة السر فى لقاء الأهلى وريال مدريد ويرجح كافة الأحمر، بالإضافة إلى أليو ديانج والسولية وحمدى فتحى الذى سيكون دورهم مهم جدا فى أداء الأهلى فنى والخططى".

وأوضح البدرى: "التركيز والهدوء أهم شيء يجب على لاعيبة الأهلى التحلى بية لتفادى الأخطاء أمام الريال الذى يستغل كل فرصة تتاح له".

وعن التدريب، قال حسام البدرى: "أمتلك عروض تدريب فى الدورى المصرى وجارى دراسة العروض وأبحث عن فريق مستقر".