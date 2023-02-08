شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يوجه الشكر للجنة الحالية للإسماعيلى ويؤكد: تعمل بكل إخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي على الجهود المبذولة منذ توليهم المسئولية من أجل فرض حالة من الاستقرار والهدوء داخل صفوف الفريق مشيرًا إلى أن الإدارة لديها حالة كبيرة من الالتزام والمصداقية خاصة بعد وضع خطة يتم السير عليها بهدف تصحيح المسار ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

وتابع: "خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية طالبت بضم بعض الأسماء وهو ما سعت إليه الإدارة الحالية لكن ما حال دون إتمامها هو طلب هؤلاء اللاعبين الحصول على مقدم تعاقد وهو ما رفضته لتحقيق مبدأ العدالة من خلال حصول جميع اللاعبين بالفريق على مستحقاتها أولاً".

واستكمل: "مجلس الإدارة لبى احتياجات الفريق من خلال منح اللاعبين مكافآت الانتصار على الداخلية ثم الموافقة على خوض الفريق معسكر مبكر بالإسكندرية وإنهاء أزمة مستحقات التونسي فراس شواط بجانب الاتفاق على صرف مكافآت للاعبين في مواجهة الاتحاد السكندري حال الفوز إضافة لصرف جانب من مستحقات اللاعبين خلال الساعات المقبلة مع بحث تعديل عقود بعض اللاعبين الصاعدين والذين نجحوا في لفت الأنظار".