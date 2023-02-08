كل ما تريد معرفته عن ديربى القرن بين الأهلى وريال مدريد الليلة

س: من يواجه الفائز من الأهلى وريال مدريد ؟

ج:يواجه الفائز من مباراة الاهلى وريال مدريد االهلال السعودى في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بينما يواجه الخاسر من مباراة الاهلى وريال مدريد فلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

س: من يدير مباراة الاهلى وريال مدريد تحكيمياً ؟

ج: الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كشف عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

س: كم عدد الالقاب القارية للأهلى وريال مدريد ؟

ج: المثير للاهتمام أن نادي القرن في أفريقيا ونظيره على مستوى العالم وأوروبا هما الفريقان الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، فالأهلي حصد 24 لقبا قاريا منذ تأسيسه، بينما يظل ريال مدريد الأكثر تتويجا بواقع 28 لقبا.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوى ،خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية،خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

س: ماهو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى مكون من : "حارس المرمى: لونين ، خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال ، خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس ، خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجز".