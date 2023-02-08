نجم منتخب اليد يدعم الأهلى قبل مواجهة ريال مدريد

القاهرة - سامية سيد -

حرص علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق دينامو بوخاريست علي دعم النادي الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب .

وكتب علي زين عبر حسابه على فيس بوك : "في الأراضي المغربية المنتخب صاحب الإنجاز التاريخي في كأس العالم الماضي ليلة للتاريخ في انتظار النادي الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية لعلها تكون بشرة خير ، كلنا ثقة في اللاعيبة و الجهاز الفني إنهم هيكونوا قد المسؤولية ان شاء الله .. ‏بالتوفيق يا رجالة و ان شاء الله تعملوها".

يدخل فريق الاهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- أهم مباراة في تاريخه حينما يواجه ريال مدريد الاسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

استطاع الاهلى التأهل لنصف النهائي بعد فوزه في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.