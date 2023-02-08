شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وكيف تشاهد اللقاء عبر الإنترنت.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

تظل فرصة متابعة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر شاشة التلفاز مجانًا متاحة، ولكن بطرق مختلفة بعض الشيء عن الطرق التقليدية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في أول مباراة رسمية بينهما على الإطلاق.

ستكون هذه هي المباراة الثالثة للأهلي عمومًا في مونديال المغرب، بعد مباراة أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز في الدورين الماضيين.

وعانت الجماهير إلى حد كبير لتتابع المباراتين، في ظل أن قناة SSC هي الوحيدة الناقلة لمجريات البطولة فضائيًا، ولا توجد عبر قمر النايل السات المصري، وكذلك تحتاج لاشتراك خاص.

لكن النبأ السار أن مباراة الأهلي وريال مدريد ستأتي مجانًا، وفي هذا التقرير من "العين الرياضية" نتعرف سويًا على كيفية متابعتها دون اشتراك وبطريقة شرعية.

للمرة الثانية على التوالي، يمكن متابعة مباراة الأهلي وريال مدريد مجانًا من خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورتس المصرية.

وكانت القناة قد أذاعت مباراة سياتل الأخيرة، وأعلنت أنها أيضًا ستذيع مباراة ريال مدريد مجانًا عبر شاشتها وبتعليق أيمن الكاشف.

كما يمكن متابعة المباراة من خلال القناة الرياضية المغربية TNT وبنفس الطريقة أيضًا، عبر البث الأرضي لها.



هناك طريقتان لاستقبال قناة تايم سبورت على البث الأرضي، الأولى تستلزم أن تحتوي شاشة التلفزيون على خاصية "استقبال البث الرقمي".

في هذه الحالة تقوم باختيار استقبال البث الرقمي ويتم توصيل سلك هوائي سواء كان خارجيًا أو داخليًا، ويتم عمل بحث شامل على القنوات.

أما الطريقة الثانية فهي في حالة عدم وجود الخاصية السابقة في الشاشة، حينها يتطلب الأمر وجود جهاز استقبال خاص بالبث الأرضي ويتم توصيل سلك هوائي بالشاشة وعمل بحث على القنوات لاستقبالها.

لا توجد قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الفضائي، فقط قناة SSC هي من لديها حقوق النقل، وستنقل المباراة مشفرة من خلال قمر عرب سات.

أما البث الأرضي فهو مفتوح ولا يحتاج إلى اشتراك، من خلال تنزيل قناة تايم سبورت أو الرياضية المغربية.