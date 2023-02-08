شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يبحث عن الهدف الرابع فى مونديال الأندية لملاحقة رونالدو بقائمة الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حسين الشحات نجم النادى الاهلى عن هدفه الرابع فى كأس العالم للأندية، حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته الليلة أمام ريال مدريد

وسجل حسين الشحات هدفًا مع العين الإماراتى أمام الترجي، وهدفين مع الأهلي أمام الدحيل في نسخة 2020 وأوكلاند سيتي فى النسخة الحالية.

ويبحث حسين الشحات عن الهدف الرابع الليلة ليصبح فى المركز الرابع بقائمة هدافى كأس العالم للأندية، التى يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، قائمة الهدافين التاريخيين فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث أحرز 7 أهداف فى 3 مشاركات مع الملكي والشياطين الحمر.

بينما يأتي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق في المركز الثاني بقائمة هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ برصيد 6 أهداف، ويليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى المركز الثالث، بالتساوى مع الثنائي لويس سواريز وسيزار ديلجادو، بـ5 أهدافٍ لكلٍ منهم.