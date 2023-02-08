شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تصل توجو استعدادا لمواجهة أسكو دي كارا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إلى توجو استعدادا للقاء المقرر إقامته الأحد المقبل مع فريق أسكو دي كارا، حيث سافر فيوتشر مباشرة بعد الانتهاء من مباراة البنك الأهلي في الدوري، والتي فاز خلالها أبناء علي ماهر بثلاثية نظيفة.

ويقع فريق فيوتشر في مجموعة تضم فرق: بيراميدز، أسكو كارا التوجولي، والجيش الملكي المغربي.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 24 هدفا واستقبلت شباكهم 13.