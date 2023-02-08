بالتردد.. قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وريـال مدريد مجانا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره ريال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة تاريخية أمام بطل أوروبا في المباراة المرتقبة من أجل الصعود إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه لمواجهة الهلال السعودي، الذي أطاح بفلامنجو البرازيلي من نصف النهائي.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي.

أون تايم سبورتس

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