شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى أحمد قندوسى يصل المغرب للانضمام لبعثة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجزائرى أحمد قندوسى لاعب النادى الأهلى الجديد إلى المغرب للانضمام إلى بعثة الأهلى صباح اليوم الأربعاء، لمؤازرة الفريق أمام ريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وغاب أحمد قندوسى عن المشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب مشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين الذى خسر لقبها فى النهائى أمام السنغال بركلات الترجيح.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن انضمام أحمد قندوسى، لاعب نادى وفاق سطيف الجزائرى، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلى تم إنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادى وفاق سطيف، فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين الناديين الشقيقين.

وحدد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء فى إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية فى الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط فى المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاى عبدالله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفنى للفريق فى المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة فى طريقها إلى ملعب المباراة فى السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبد الله.