شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يقترب من تدعيم قائمة الطلائع أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى لنادى طلائع الجيش الزمن لتجهيز إسلام محارب لاعب الفريق لمباراة الداخلية بعدما غاب عن لقاء بيراميدز بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، حيث اقترب اللاعب من انهاء برنامجه التأهيلى للتواجد فى المباراة القادمة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة نظيره الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.