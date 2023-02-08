شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم للأندية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الأهلى موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الليلة فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى أول لقاء رسمى بين الفريقين فى تاريخهما، والمواجهة الرسمية الثانية على المستوى الرسمى مع بطل دورى أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألمانى.

المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية فى تخطى عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التى سبق أن حققها 3 مرات من قبل.

ويعد ريال مدريد الإسبانى أكثر الأندية تتويجاً بكأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أعوام (2014، 2016، 2017 و2018) ويسعى لتجاوز الاهلى لمواصلة مشواره نحو حصد اللقب الخامس.

حقق الأهلى أرقاماً قياسية عديدة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، أبرزها:" ‏ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات، بعد ريال مدريد المتوج بأربعة ‏ميداليات ذهبية، وبرشلونة الحاصل على ثلاثة ذهبيات وفضية، فيما توج الأهلي بثلاث ‏ميداليات برونزية وهوالفريق الوحيد في العالم الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية، ‏وتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية لعباً في البطولة برصيد20 مباراة.‏

ويأتى الأهلى فى المركز الثانى فى قائمة أكثر الأندية تحقيقا للفوز في البطولة، برصيد ثماني ‏مباريات خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في عشر مباريات، يليهم برشلونة الإسباني الذي ‏حقق الفوز في سبع مباريات. ‏

أيضاً الأهلى أكثر الفرق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية - والتي تتأهل للدور نصف ‏النهائي مباشرة - وصولا للدور نصف النهائي برصيد 5 مرات يليه الهلال السعودى برصيد ‏‏3 مرات، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي ‏‏3 مرات متتالية.‏