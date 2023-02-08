شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وريال مدريد الليلة بنصف نهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، مع ريال مدريد الليلة ‏على ملعب "مجمع الأمير مولاى عبد الله" بمدينة الرباط المغربية، فى الدور نصف النهائى ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

يلتقى الأهلى مع نظيره ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلى وريال مدريد الإسبانى

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وريال مدريد

الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، كشف عن أن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الأهلى وريال مدريد، سيكون من أوروجواى بقيادة أندريس ماتونتى، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبى، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفى غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

الأهلى يبحث عن إنجاز تاريخى

المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية في تخطي عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التي سبق أن حققها 3 مرات من قبل.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات قبل تأهله الخامس في النسخة الحالية، لكنه خسر في جميع المواجهات على يد إنترناسيونال البرازيلي 1-2 عام 2006 باليابان، وكورينثيانز البرازيلي 0-1 عام 2012 باليابان، وبايرن ميونخ الألماني 0-2 عام 2021 بقطر، وبالميراس البرازيلي 0-2 عام 2022 بالإمارات.

وسيعمل الأهلي على استغلال عامل آخر وهو الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.