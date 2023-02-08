شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مع ألمانيا وكندا وتايلاند فى كأس العالم للسلة على الكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت، صباح اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسى المتحركة، والمقرر إقامتها خلال يونيو من العام الجارى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الثانية بجانب ألمانيا وكندا و تايلاند، وفى المجموعة الأولى منتخبات استراليا وإيطاليا و البرازيل والإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة نيوزيلندا، الأرجنتين، فرنسا وكوريا.

وعلى مستوى المجموعة الرابعة فتضم منتخبات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و العراق و ايران وبريطانيا العظمى.

فى سياق آخر حددت اللجنة البارالمبية برئاسة حسام مصطفى موعد إقامة الدورة المجمعة الأولى لدورى كرة السلة على الكراسى المتحركة للموسم الجديد خلال الفتـرة من 15 إلى 18 فبراير الجارى على أن تقام بصالة حسن مصطفى المغطاة بأكتوبر.

وتقرر أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الهيئات للاشتراك فى دورى كرة السلة على الكراسى المتحركة يوم 8 من الشهر الجارى.