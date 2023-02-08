شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتى الأهلى والزمالك اليوم فى سوبر الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة سوبر الكرة الطائرة المستحدثة هذا الموسم 2022 / 2023.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلى والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى المقاولون العرب خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى.

وجاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالى:

- يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندرى - الأهلى الساعة 6.

- يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلى - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندرى - الزمالك الساعة 6.

- يوم السبت 11 فبراير 2023

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول فى الترتيب مع الفريق الرابع فى الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائى.

الدور النهائى من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاى أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.

فى سياق آخر، تلقي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر منذ قليل موافقة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة بشري حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها في شهر أغسطس القادم.

وجاءت موافقة الاتحاد الأفريقي على اسناد تنظيم البطولة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصري وتأكيدهم على الدعم الكبير للدولة المصرية لكافة الأحداث والبطولات التى تحتضنها مصر.