شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. هنا جودة أيقونة الطموح فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسطاعت هنا جودة نجمة تنس الطاولة أن تكتب تاريخا مبكرا وتصنع شعبية قوية فى ظل امتلاكها طموحا بلا حدود فى عالم لعبة تنس الطاولة بتحقيقها بطولات فى سن صغيرة.

وتصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية فى شهر نوفمبر الماضى، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة ، حيث شاركت فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.

هنا جودة من مواليد 12 ديسمبر عام 2007، وبدأت اللعبة فى الرابعة من عمرها واشتهرت بعد تألقها مع النادى الأهلى قبل أن تحترف بالسويد، ونجحت فى التتويج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 من قبل.