شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى لـ "قادرون باختلاف" فى المركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والتى يستضيفها الملعب الرئيسى بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وكرم وزير الشباب والرياضة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمنافسات العدو بالبطولة، ومشاركة إحدى المتسابقات فى رمى القرص، ومشاهدة منافسات الوثب وسط تواجد أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين فى المنافسات.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى اهتمام الوزارة البالغ بدمج ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى مختلف الأنشطة والبرامج، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والاهتمام بإشراكهم فى المسابقات الرياضية، مثنياً على المستوى المتميز لذوى الهمم "القادرون باختلاف" المشاركين ببطولة الجمهورية لألعاب القوى.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة مُضى الوزراة فى تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة والتى أعلنها رئيس الجمهورية لمزيد من التمكين والدمج لذوى الهمم والقدرات الخاصة فى جميع المحافظات.